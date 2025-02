Film-Komponist zieht es wieder nach Hollywood

Eine besondere Auszeichnung erhielt der in Los Angeles lebende Film-Komponist Lukas Adam beim Heimaturlaub in St. Veit, er wurde in der Narren-Hochburg von Andy Kainz mit dem Faschingsorden überrascht. „Ich bin bei der Überreichung beim Narren-Festival in der Blumenhalle gefragt worden, was nun mehr zählt. Der begehrte Emmy-Award oder der Faschingsorden. Ist doch klar: der Faschingspreis“, lächelt der Sohn vom lustigen Villacher Faschingshelden „Noste“ Obernosterer.