Brigitte Haas wird erste Regierungschefin

Im Fürstentum wird wohl künftig eine Frau die Regierungsgeschäfte führen. Seitdem im Jahr 1921 im erzkonservativen Kleinstaat das Amt des Regierungschefs eingeführt wurde, stand stets ein Mann an der Spitze. Über die Juristin Brigitte Haas (60) ist bisher wenig bekannt. Nach der Lehre in der Landesverwaltung und der Zweitwegmatura absolvierte sie ein Studium der Rechtswissenschaft in Zürich. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer tätig.