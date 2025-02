Top-Trio steht punktegleich an der Tabellenspitze

Krems erster Tabellenführer 2025

Das neue Jahr startet aus Sicht der Kremser perfekt. Auswärtssieg in Ferlach, zwei Punkte mitgenommen, Leader in der HLA Meisterliga. Bereits am Freitag übernimmt Hard vorrübergehend die Tabellenführung nach dem Remis gegen die Fivers. Der Winterkönig lässt dann im krone.tv-Topspiel aus. Die BT Füchse müssen sich den JAGS aus Vöslau klar geschlagen geben.



Der Kampf um das Viertelfinale ist ab sofort eröffnet – im Video können Sie die wichtigsten Szenen der 15. Runde noch einmal ansehen.