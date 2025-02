Hilfe für Schwerkranke: Land Tirol geht neue Wege

In Tirol stehen aktuell in Krankenhäusern 33 Palliativbetten für Erwachsene und zwei für Kinder zur Verfügung. 39 sollten es laut Strukturplan Gesundheit sein. Die zuständige Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) sieht das Bundesland dennoch gut aufgestellt und zählt weitere Angebote wie zum Beispiel das Hospizhaus in Hall, acht mobile Palliativteams und 23 ehrenamtliche Hospizgruppen in ganz Tirol auf.