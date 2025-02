Trickdiebe täuschten Salzburgerin (79)

Eine unbekannte Frau klingelte am Sonntag an der Wohnungstüre einer Salzburgerin (79). Dabei wurde die Seniorin in ein Gespräch verwickelt und in ihre Wohnung gedrängt. Währenddessen drang ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung und entkam später mit Wertsachen. Die Polizei warnt vor solchen Trickdiebstählen.