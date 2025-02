Aus Manege in Freiheit: Zwei Zirkustiger gerettet

Bilder wie diese gehören in Österreich bereits seit dem 1. Jänner 2005 der Vergangenheit an. Seit 2018 gilt aber auch in Slowakeis Zirkussen ein Wildtierverbot. So traten „Samba“ und „Kenya“ im Circus Aleš schon lange nicht mehr in der Manege auf, untergebracht waren die Tiger aber weiter in winzigen Waggons.