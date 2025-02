Ein Spagat vom Volksfest zur Mystik

Aufwändigkeit der Fasnacht wurde sichtbar

Nårret schön und pompös die Wägen. Der Hexenwagen in seinen Details unübertrefflich, das mobile Schloss der Ritter von Starkenberg in einer unfassbaren Dimension. Bestaunt bereits beim Aufzug am Vormittag, an dem die Aufwändigkeit der Fasnacht sichtbar wurde: Rund 20 sogenannte Aufzugswagele, gebaut in nårreter Kleinarbeit für einen einstündigen Auftritt.