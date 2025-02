Für fast alle Kälber ging Horrortransport weiter

Zwei Kälber gestorben

Zwei Kälber überlebten die Horror-Fahrt nicht. Die Amtstierärztin ließ die Tiere in einem Stall im Bezirk Voitsberg abladen. Am Freitagabend fiel dann die Entscheidung: Der Transport durfte weitergehen. Einzig zwei Kälber wurden als nicht transportfähig eingestuft, sie blieben in der Steiermark. Der Fahrer musste an Ort und Stelle eine Strafe in fünfstelliger Höhe zahlen.