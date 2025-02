Polizistin nach Pistolen-Sager vor Strafrichter

„Halte dir die Waffe vors Gesicht“

Eine Beamtin rief die junge Steirerin am Handy an und kündigte sich an. „Du bist fix ka Kiwara, dir sag ich einen Sch...“, soll die Jugendliche zur Polizistin laut deren Angaben gesagt haben. Perplex über diese Wortwahl geriet die Exekutivbeamtin in Rage und ließ sich zu den Worten „das werden wir schon sehen, wenn ich vor deiner Tür stehe und dir die Waffe vors Gesicht halte“ hinreißen. Zudem soll die Frau das Kind als „Gfrast“ beschimpft und ihm mit dem Gericht und Jugendamt gedroht haben.