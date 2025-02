Aus dem Kasernen-Wolf wurde ein harmloses Reh

Beute- statt Raubtier

Was offensichtlich schien, bewies jetzt die Wissenschaft: In den „Bemmerln“ wurde Reh-DNA festgestellt, somit mutierte das Raub- zum Beutetier. Die Mitarbeiter der Kaserne wurden per Schreiben darüber informiert, dass die Losung „keine nachweisbare Raubtier-DNA enthält“.