Soldat sah einen Wolf in der Kaserne Hörsching

Bereits zwei Vergrämungen

Fotos oder ein Video von der Sichtung gibt es in diesem Fall keine, aber einen Losungsfund. Es wurde auch eine Meldung an das Wolfsmanagement des Landes gesendet. Im heurigen Jahr kam es in OÖ bereits zu acht verschiedenen Wolfssichtungen. Zweimal – in Schönau/M. und in Windhaag bei Freistadt – kam es zu Beginn des Jahres je einmal zu einer Vergrämung.