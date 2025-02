St. Wolfgang: Wenig Hoffnung für opulente Seebühne

Die Wolken über der Seebühne in St. Wolfgang werden dunkler – auch wenn die politischen Vertreter in Oberösterreich und Salzburg betonen, dass den Machern hier eine Sensation gelungen ist: Laut Land Salzburg haben die Betreiber darauf verzichtet, die in einem Bescheid der Naturschutzbehörde angeordnete Ausgleichsmaßnahme umzusetzen. Zudem läuft mit Ende des Monats die naturschutzrechtliche Bewilligung aus, weshalb die Bühne abzubauen ist. Die von den Betreibern eingebrachte Beschwerde gegen diesen Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung, sodass man beim Land Salzburg die Ansicht vertritt, dass die Seebühne abzubauen ist.