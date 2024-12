Seebühne: Fieberhafte Suche nach einem Bühnen-Hit

Der Tourismus zieht eine positive Bilanz, denn das Angebot auf der Bühne, teils noch in der Vorsaison, habe die Gästefrequenz und Nächtigungszahlen erhöht. Was nächstes Jahr am Wolfgangsee zu sehen sein wird, nämlich ob eine eingekaufte oder eigene Produktion, muss nun in den nächsten Wochen entschieden werden.