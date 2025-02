Super Bowl: Das TV-Sportereignis des Jahres

Touchdown! Nicht nur in den USA, auch unzählige rot-weiß-rote Football-Fans machen die Nacht zum Tag und fiebern vor dem Fernsehkastl mit. In Österreich und Deutschland überträgt RTL das größte Einzelsportereignis der Welt im Free-TV. Der Kölner Privatsender sendet ab 23.15 Uhr aus dem 83.000 Plätze fassenden Caesars Superdome in New Orleans, Kick-off ist um 0.30 Uhr.