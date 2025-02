Ein Flohmarkt als „Safe Space“ für junge Frauen

„Wir haben so etwas noch nie gemacht und haben keine Gewinnabsicht“, so die Studentinnen: „Wir wollen bloß einen Ort zur Verfügung stellen, an dem sich Mädels treffen und Kleidung austauschen können.“ In die Vorbereitung und den Social-Media-Auftritt stecken die beiden trotzdem viel Zeit: „Sandra ist für die Visualisierungen zuständig, ich schreibe die Texte. Seit Monaten arbeiten wir daran, in den letzten Wochen ging unsere ganze Freizeit dafür drauf“, lacht Guzdek.