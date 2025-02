Wahrsagerin vertraut – lange Haftstrafen kassiert

„Messer war nicht ausgemacht“

Auch seine Freundin, die am Vormittag des Überfalls in der Trafik ein Feuerzeug gekauft hatte, um die Lage zu erkunden, erwähnt das Finanzielle. „Wir wollten so gern gemeinsam auf Urlaub fahren. Mit seinem Sohn, mit meinem. Wie eine richtige Familie.“ Dass ihr Partner beim Betreten der Trafik ein Jagdmesser mitgehabt hatte, will sie nicht gewusst haben. „Das war nicht ausgemacht.“