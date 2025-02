WSG Tirol gegen TSV Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Mit einem Heimmatch gegen den TSV Hartberg steigt die WSG Tirol heute nach der Winterpause wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. Das Duell in der 17. Runde der Bundesliga am Innsbrucker Tivoli ist eines zweier Tabellen-Nachbarn, der Neunte aus Wattens (16 Punkte) empfängt den Achten (20). Der TSV will sich mit einem Sieg nach oben orientieren. „Natürlich ist das Spiel gegen Tirol ein Schlüsselspiel um die Top 6“, sagte Hartberg-Coach Manfred Schmid.