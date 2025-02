Surf Opening: Nur ein Event im Burgenland

Insgesamt 33 Betriebe

Am Freitag wurden insgesamt 33 Betriebe aufgelistet, welche an dem Sport-Event teilnehmen werden. Es können aber noch weitere dazukommen. Ein großer Teil findet sich in der Bundeshauptstadt, dazu zählen beispielsweise die Neue und Alte Donau, wo Stand Up Paddling, Kajak oder Wakeboard angeboten werden, aber auch der Skatepark in Penzing.