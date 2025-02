Max Eberl offen: „Es ging einfach nicht mehr“

„Was mich wirklich sehr getroffen hat, war im Nachgang irgendwann in diesem ganzen Reigen, was ich denn in Zukunft machen werde, dass die Menschen mir Schauspielerei und Theater unterstellt haben“, so Eberl offen. Vor drei Jahren beschloss der damalige Sportdirektor der Gladbacher, die „Fohlen“ zu verlassen.