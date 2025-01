„Guck nicht so!“ Bayerns Eberl attackiert Reporter

Topklubs an Tel dran

Eberl führt danach weiter aus. „Wir haben im Dezember gesprochen, da hat Mathys gesagt, er möchte sich durchsetzen. Jetzt hat er gesagt, er würde doch gerne gehen. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir machen und wie wir es machen.“ Denn angeblich buhlen zahlreiche Vereine aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland um Tel. Chelsea, Manchester United, Arsenal und Tottenham sollen am 19-jährigen Franzosen dran sein. Für die Bayern kommt aber offenbar nur eine Leihe infrage.