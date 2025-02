Thermen verzeichneten 2024 leichtes Plus an Gästen

Hitze schadete Thermen ohne große Außenanlage

„Für Wachstumsimpulse sorgte im vergangenen Jahr zweifellos die ungebremste Reiselust in- und ausländischer Gäste. Demgegenüber standen allerdings mancherorts lange Hitzeperioden, die insbesondere Thermen und Solebädern ohne weitläufige Außenanlagen schadeten“, so Branchenradar-Chef Andreas Kreutzer in einer Aussendung.