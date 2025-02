Teigl: „Er wird oft als harter Hund dargestellt“

Bereits am Samstag steht Niko Kovac zum ersten Mal bei Borussia Dortmund an der Linie. Im Vorfeld spricht Georg Teigl im „Krone“-Podcast „Legionär on air“ mit Moderator Martin Grasl über die Eigenschaften des Kroaten. Durch die gemeinsame Zeit bei Red Bull Salzburg kennt er den 53-Jährigen besser.