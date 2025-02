Nach Beben bei Fohnsdorf: „Keine direkte Gefahr“

Dass es in der Region innerhalb weniger Tage nun schon zum zweiten Mal bebt, muss für die Expertin niemanden beunruhigen: „Beben in dieser Stärke sind in der Region nicht überraschend. Das Gebiet liegt zwischen der sogenannten Lavanttal-Störung und der Mur-Mürz-Störung, also dem Gebiet, wo in der Steiermark die meisten Beben auftreten.“ Mit der Erdbebenserie in Santorin (siehe Seiten 10/11) haben die steirischen Beben übrigens nichts zu tun.