„Mafia-Kronzeuge“ bedrohte Konsulin

Als am 17. September vergangenen Jahres ein Unbekannter bei der österreichischen Botschaft in Podgorica (Montenegro) anrief und um einen Termin bat, da sein Leben in Gefahr sei, ahnte noch niemand, welche Dimensionen die Causa annehmen sollte. Mehrfach, so die Tageszeitung „Vijesti“, habe der Mann in den folgenden Tagen die Botschaft aufgesucht und mit einer Konsulin gesprochen. Das Anliegen des Besuchers war brisant. Er habe jahrelang in Österreich gelebt. Seine Frau und seine zwei Kinder würden dies weiterhin, doch er könne nicht mehr zurück.