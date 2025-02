Arbeit der Regierung: „Die Warnleuchte blinkt!“

Neues Jahr, alte Probleme: „Die Baustellen der Tiroler Landesregierung“ lautete der plakative Titel der Aktuellen Stunde am Mittwoch im Landtag. Von GemNova über Umit, MCI, „Postenschacher“ für Ex-LR Tratter, TSD, Kinderbetreuung bis hin zu den Agrargemeinschaften kam so ziemlich alles zur Sprache, was in den vergangenen zwei Jahren die politische Landschaft bewegte.