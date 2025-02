Heißer Derbytanz um die Österreich-Krone

Zum dritten Mal in Folge stehen die Zeller Eisbären im Finale der Österreichischen Meisterschaft in der Alps Hockey League. Vor zwei Jahren sicherte man sich nach einer spektakulären Aufholjagd gegen die RB Juniors den Titel. Vergangene Spielzeit revanchierte sich das Farmteam in der Bergstadt. Auch diesmal wird es ein heißer Derbytanz – allerdings mit den Adlern aus Kitzbühel.