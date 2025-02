Opfer (31) kam mit Bruststich in Polizeiinspektion

Mit einer Stichverletzung in der Brust hat sich ein 31 Jahre alter Mann am Mittwochabend in eine Wiener Polizeiinspektion geschleppt. Der unter Schock Stehende gab an, zuvor mit dem Angreifer, den er lediglich vom Sehen kannte, in Streit geraten zu sein. Nach dem Messerstich soll der Täter per E-Scooter die Flucht ergriffen haben.