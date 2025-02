Guten Appetit! Die Fastenzeit wird köstlich

Alles für Feinschmecker

Spitzenlokale quer durch die Bundesländer – vom Mangold in Lochau in Vorarlberg bis zum Gaumenkitzel in Kirchberg am Wechsel in Niederösterreich – kochen groß auf. Die fast drei Dutzend Feinschmeckeradressen glänzen mit 24 Sternen, zehn „Green Stars“ und fünf „Bib Gourmands“ des Guide Michelin.