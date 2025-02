Wien: Bankräuber bringt Beute direkt zur Polizei

Am 24. Oktober 2024 gegen 13.30 Uhr betritt ein 23-jähriger Wiener seine Stammbank in Wien-Donaustadt. Am Schalter sitzt seine Bankbetreuerin, die den jungen Mann schon länger kennt. Doch als er vor ihr steht, schreit er plötzlich: „Das ist ein Überfall, Geld her! Nur Fünfhunderter!“ Dazu formt er mit seinen Fingern unter einem Plastiksackerl eine Schusswaffe.