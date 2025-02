Betrunkener Fußgänger prallte mit Kopf gegen Bus

Kurz nach 20 Uhr torkelte am Mittwoch der Betrunkene laut Zeugen an der Kreuzung Südtiroler Platz/Brixner Straße unweit des Innsbrucker Hauptbahnhofes auf die Fahrbahn. „Dabei prallte er gegen einen, in Richtung Osten vorbeifahrenden, gelben Omnibus“, heißt es seitens der Polizei.