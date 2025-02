30 € mehr pro Tankfüllung sind ein Nepp

Wer aufs Geld schaut, der meidet sie wie der Teufel das Weihwasser: die Autobahntankstellen. Denn die Preisunterschiede zu den Zapfsäulen abseits des hochrangigen Straßennetzes sind enorm. Rechtzeitig vor dem Beginn der Semesterferien im Burgenland hat der ARBÖ genau nachgesehen: Ein Liter Diesel kostete am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr in der Früh bei einer Markentankstelle in Neusiedl am See 1,699 €, Eurosuper machte 1,629 € aus.