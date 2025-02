Cockapoo „Pauli“ bei Hundeattacke fast totgebissen

„Meine Schwester war mit meinem Hund ,Pauli‘ spazieren, plötzlich stürmen zwei große Hunde, die nicht angeleint waren, auf unseren zu. Es ist ein totaler Kampf entstanden. Meine Schwester hat nur mehr ,Haltet’s den Hund’ geschrien“ – so schildert Karin D. (54) die Attacke, bei der ihr fünfjähriger Cockapoo am Sonntag in Linz verletzt wurde.