Diese zwei Wiener wollen jetzt ganz groß raus

Wenn sie das deutsche ESC-Ticket ergattern wollen, müssen sie zuerst in einer der Live-Shows (entweder am 14., 15. oder 22. Februar) bei RTL die Jury um Stefan Raab überzeugen, ehe dann das Publikum am 1. März im großen Finale in der ARD entscheidet. „Wir haben einen abenteuerlichen Weg hinter uns und einen noch abenteuerlicheren vor uns“, zeigt sich das Wiener Duo offen für das, was es nun erwartet.