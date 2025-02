Bei jedem G‘spritzen trinkt ein Dorf in Afrika mit

Bei diesem Heurigen wird das gemacht, was in der Gastronomie eigentlich verpönt ist: Für ein Glas Wasser zum Wein wird ein Beitrag kassiert – pro Viertelliter 50 Cent. Dahinter steckt ein Hilfsprojekt des Meißner-Heurigens, das ins letzten Kapitel geht: Eine Tiefenbohrung auf 230 Meter soll das wertvolle Nass in Tansania nach oben holen.