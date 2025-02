Töne von Wärmepumpe „Nervtötend wie eine Gelse“

Betroffene von lauten Wärmepumpen kommen schwer zu ihrer Ruhe. In Neumarkt am Wallersee kämpft eine Pensionistin seit Jahren darum. Wie die „Krone“ am Dienstag berichtete, sieht sich aber die Gemeinde im Recht. Laut Bürgermeister entspricht die Anlage, die der Nachbar auf seinem Grundstück installieren ließ, den Vorschriften.