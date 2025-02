Saalbach ist bereit: „Die Fans können kommen“

Helfer gönnten sich keine Verschnaufpause

Heute, Dienstag, hat das Warten jedenfalls ein Ende. Mit dem Team-Parallelbewerb und der offiziellen Eröffnungszeremonie beginnt um 15 Uhr die alpine Ski-Weltmeisterschaft. Rund um das Zielstadion beim Zwölferkogel werkelten hunderte Helfer bis am Montagabend, um Pisten und Ortszentrum WM-fit zu bekommen. „Wir sind seit zwei Wochen im Dauereinsatz, jetzt sind nur noch die letzten Handgriffe nötig. Wir freuen uns, wenn es endlich losgeht“, meint etwa Raphael Suntinger von der Pinzgauer Eventfirma Ixxalp. Er war am Montag mit den finalen Arbeiten in der Fanzone beschäftigt.