Krise bei AT&S: Fast 100 Millionen Euro Verlust

Werk in Südkorea verkauft

„Der extreme Preisdruck ist in der Branche allgegenwärtig“, so AT&S-Finanzvorständin Petra Preining in einer Aussendung. Man sei „inzwischen darauf vorbereitet“ und passe die Maßnahmen „laufend an“. Vergangenen Herbst hat AT&S den Verkauf seiner koreanischen Tochter AT&S Korea inklusive Werk in Ansan für rund 405 Millionen Euro an die italienische Technologiefirma Somacis bekanntgegeben. Durch den Mittelzufluss aus dem Verkauf des Werks in Ansan habe man die „finanzielle Position gestärkt“, sagte die Finanzvorständin. „Dennoch prüfen wir intensiv, welche Investitionen wir in den nächsten Jahren tätigen werden.“