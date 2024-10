Tiefrotes Halbjahr bei Andritz und AT&S

Keine rasche Besserung

Eine rasche Besserung des Marktumfelds sei nicht in Sicht, am Preisdruck sowie am schwankenden Bestellverhalten eines Schlüsselkunden werde sich vorerst nichts ändern. Zusätzlich verzögere sich die Hochvolumen-Produktion in den beiden neuen Werken um ein bis zwei Quartale, sodass diese im laufenden Wirtschaftsjahr keine Umsatzbeiträge bringen werden.