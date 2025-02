Schlepper rammt bei wilder Flucht Streifenwagen

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Montag ein mutmaßlicher Schlepper in Osttirol: Der Moldawier, der sechs illegale Migranten an Bord hatte, missachtete Anhaltezeichen einer Streife und flüchtete. Im Zuge dessen kam es zu einer Kollision mit dem Polizeiwagen. Der Lenker und vier Migranten konnten gefasst werden, zwei tauchten unter.