Marin Martinovic: „Hut ab Ivan und weiter so“

HLA-Restart nach der Winterpause

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der HLA Meisterliga, die nach einigen Wochen wieder Fahrt aufnehmen wird. Die Fivers werden am Freitag in Hard eröffnen, in Vorarlberg will man sich am Kampf auf der Platte stellen. Am Samstag sehen Sie dann das erste Live-Spiel aus dem österreichischen Oberhaus auf krone.tv. Dabei stehen sich die BT Füchse (aktueller Tabellenführer) und die JAGS aus Vöslau (6. von 12 Teams) gegenüber. „ Ich sehe es als 50:50-Partie“, weist Martinovic keinem der beiden Teams eine Favoritenrolle zu.



Die gesamte Episode sehen Sie im Video!