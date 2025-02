Radsport auf Spuren von Weltmeister Van der Poel

Eine Radsportart im Aufwind! Das Gravel Race am Wörthersee mit Start und Ziel in Velden fand im Vorjahr erstmals statt – als Teil der World Series unter der Flagge des Rad-Weltverbandes UCI. Heuer am 6. April ist das Event zurück. „Mit vielen Verbesserungen!“, verspricht Renndirektor Julius Rupitsch.