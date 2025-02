„Ekel, Abscheu“: Prozess-Start nach Kuss-Skandal

Rund eineinhalb Jahre nach dem aufsehenerregenden Kuss-Skandal bei der Fußball-WM der Frauen in Australien hat in Spanien am Montag der Prozess gegen den früheren Verbandsboss Luis Rubiales begonnen. Der Kuss habe bei ihr „Ekel und Abscheu“ ausgelöst, so Kickerin Jennifer Hermoso.