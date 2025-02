Gemeinde verbietet englische Wörter bei Behörden

Die italienische Sprache hat ihre Wurzeln in der Toskana. Der berühmte Dichter Dante Alighieri spielte im 13. Jahrhundert eine zentrale Rolle dabei, die toskanischen Dialekte, die er in seinen Werken verwendete, zu einer Grundlage für die moderne italienische Sprache zu machen. Durch Dantes Einfluss etablierte sich die toskanische Sprache als Literatursprache und setzte sich aufgrund ihres klaren und eleganten Stils in anderen Regionen Italiens durch.