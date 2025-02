Explosion auf Campingplatz: Wohnwagen in Flammen

Ein Knall zerriss am Sonntagnachmittag die Wochenendruhe über dem Campingplatz in Tulln. Vermutlich war eine Gasflasche explodiert, die Detonation setzte einen Wohnwagen in Brand. Das Feuer griff rasch auf benachbarte Wohnwagen über. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits drei Fahrzeuge in Flammen.