VSV trifft im Powerplay zur 1:0-Führung im Derby

Wie schon zuletzt beim Derby in Klagenfurt startete der KAC auch in Villach im 359. Duell der Erzrivalen druckvoll – und nahm das Heft zuerst von der ersten Minute in die Hand. Die größten Chancen in der Anfangsphase hatten beide Teams in der sechsten Minute. Erst tauchte VSV-Verteidiger Wall vor Gäste-Goalie Dahm auf, scheiterte aber – dann scheiterte auch KAC-Crack Maier an Villachs Schlussmann Cannata. Dieser entschärfte auch einen Hundertpfund-Schlenzer mit der Fanghand.