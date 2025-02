Am Weg zum Vater spontan mit Messer Trafik beraubt

Mit Küchenmesser in der Hand festgenommen

Die Beamten nahmen den 17-Jährigen noch in der näheren Umgebung fest - dabei hatte er sogar noch das Küchenmesser in der Hand. Tatwaffe und Raubbeute wurden sichergestellt, ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Beschuldigte zeigte sich bei der Vernehmung überwiegend geständig. Er wird nun in eine Justizanstalt eingeliefert.