Betrunkene (25) rastet nach Taxi-Irrfahrt aus

„Fahren Sie mich nach Nussdorf“, lallte eine Betrunkene, während sie sich vor einem Nachtlokal beim Währinger Gürtel in ein Taxi fallen ließ. Doch nachdem der Chauffeur die 25-jährige Luxemburgerin zum Ziel gebracht hatte, herrschte sie ihn an: „Sofort zurück in die Bar!“ Danach zeigte der übermäßige Alkoholgenuss seine Wirkung: Die Nachtschwärmerin kippte auf der Rückbank um – und schlief im Rausch ein.