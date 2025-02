Messer-Alarm: Polizeieinsatz im Dschungel-Hotel!

Das Hotel „Imperial“ gehört zum Dschungelcamp wie Kakerlaken, Ekelprüfungen und Co. Schon seit der ersten Staffel von „Ich bn ein Star – Holt mich hier raus“ werden die Dschungelcamper in dem Luxus-Hotel an der australischen Gold Coast, das bis vor ein paar Jahren noch „Palazzo Versace“ hieß, untergebracht.