„Gut zu wissen, dass ich es nicht verlernt habe!“

Bestzeit beim ersten Training fuhr der Oberösterreicher Andreas Kroh, mit vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Hämmerle. Zweitschnellster war der Kanadier Eliot Grondin, Gesamtweltcupsieger des Vorjahres. „Die Strecke taugt mir, der Rücken hat das erste Training auch überstanden“, sagte „Izzi“, „und jetzt schaue ich von Tag zu Tag, wie es geht. Hoffentlich bekomme ich am zweiten Tag auch einen ähnlichen Lauf wie am ersten runter, damit ich dann am Wochenende bei den Rennen attackieren kann.“