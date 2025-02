„Unter aller Sau“: Spieler rechnet mit Schiri ab

„Thema für mich erledigt“

Einsichtig zeigte sich hingegen Werner: „Ich hatte mich nicht im Griff, das darf mir nicht passieren. Ich entschuldige mich. Aber da hat sich in den letzten Wochen etwas angestaut.“ Noch an dem Abend sei das Thema geklärt worden, wie Petersen versicherte: „Da sind Worte gefallen, die nicht in Ordnung waren. Er ist nach dem Spiel in die Kabine gekommen und hat sich bei mir entschuldigt. Deswegen ist das das Thema für mich erledigt.“